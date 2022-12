Berlusconi riunisce Forza Italia ad Arcore | chi spunta nella foto di Natale

(Di domenica 11 dicembre 2022) C'era anche Gianni Letta al pranzo diorganizzato oggi da Silvioadcon i big di, i suoi capigruppo di Camera e Senato e l'intera delegazione governativa guidata del vicepremier Antonio Tajani. Lo storico braccio destro del Cavscattata in occasione dell'incontro nel giardino di Villa San Martino e postata dall'ex premier sui social. Sorridente accanto al leader azzurro, la ‘quasi moglie', la deputata Marta Fascina che sfoggiava un look casual (l'unica in jeans). Stando alla, i commensali (escluso il presidente di FI) erano 18. Tra questi, il senatore Maurizio Gasparri, vicepresidente di palazzo Madama e Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera. E poi ancora i ministri Maria ...

Lombardia, Ronzulli riunisce Fi lombarda: pronti a nostre proposte
Tradizionale pranzo di Natale ad Arcore per Silvio Berlusconi e i suoi fedelissimi di governo per fare il punto sull'attualità politica del Paese ...