Calciomercato.com

... con il primo che anticipa il secondo in uscita inalta. Entrambi a terra ma il gioco ... Prestazione dilagante, con la sorprendete rivelazione Goncalo Ramos, attaccante del, che ha messo a ...E la punta delnon ha fatto rimpiangere il compagno di squadra, realizzando una magnifica tripletta. Tutto ok, quindi Non proprio, perché pare che Ronaldo non l'abbia affattobene e, ... Benfica, presa di posizione: ecco il prezzo di Gonçalo Ramos I sostenitori del Portogallo in Qatar, dopo il roboante 6-1 alla Svizzera, elogiano la scelta del commissario tecnico Fernando Santos ...Santos tiene fuori CR7 dall’undici iniziale, ma il suo sostituto segna 3: ora nei quarti c'è la sorpresa Marocco. In rete anche Leao ...