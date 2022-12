Beatrice Valli incinta del quarto figlio | “La gravidanza è a rischio”

Leggi su diredonna

(Di domenica 11 dicembre 2022)è certamente uno dei personaggi più presenti sui social, dove non manca di aggiornare sulle sue ultime novità lavorative, oltre che di parlare della sua vita privata, decisamente impegnativa per chi come lei ha una famiglia numerosa. A breve lani’s Family, così come la chiamano i suoi fan, si allargherà ulteriormente con l’arrivo del suo, la terza bambina avuta dal marito Marco Fantini (lei ha già un maschio avuto da una precedente relazione). I due speravano nel fiocco azzurro, in modo particolare l’ex tronista, che non ha nascosto la delusione in occasione del gender reveal, suscitando non poche critiche da parte dei follower, che non hanno giustificato del tutto una reazione simile. Entrambi non hanno però ancora fatto sapere quale sarà il nome che avrà la ...