Bazoli | «Convinsi Berlusconi a comprare il Milan»

(Di domenica 11 dicembre 2022) «? Non ci siamo mai scontrati, nonostante le mie idee politiche, che notoriamente non coincidono con le sue, e l’amicizia con Prodi. Conoscoda quando era soltanto un imprenditore di successo. Lo incoraggiai ail. Temeva, comprando una squadra, di perdere la simpatia dei tifosi delle altre; e lui voleva piacere a tutti. Gli L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Corriere della Sera

Berlusconi a prendere il Milan" An Milano 23/07/2014 - cerimonia di apertura al traffico dell'A35 Brebemi / foto Andrea Ninni/Image nella foto: GiovanniGiovanni, grande ...Berlusconi a prendere il Milan" An Milano 23/07/2014 - cerimonia di apertura al traffico dell'A35 Brebemi / foto Andrea Ninni/Image nella foto: GiovanniGiovanni, grande ... Giovanni Bazoli: «La P2 non finì con Calvi e cercò di ostacolarmi. Convinsi Silvio a comprare il Milan» I 90 anni dell’avvocato e banchiere: «Da bimbo fui nascosto in una casa di Paolo VI. Vidi Moro, ebbi un presagio» ...