Bazoli | «Amo il bel calcio | e quest’anno ho seguito il Napoli»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 11 dicembre 2022) Giovanni, grande banchiere italiano, intervistato da Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera. Parla anche del. Aldo Moro l’ha mai conosciuto? «L’ho visto. Una volta accompagnai mio padre a salutarlo, a messa, a Ortisei. Un’altra volta andai a sentire una sua conferenza in un teatro di Brescia, all’uscita lo attendevano alcuni contestatori. Quando Moro passò, ebbi netta la sensazione di una tragedia incombente sul suo capo: come se fosse una vittima designata. Ho sempre avuto presentimenti». Questi presentimenti l’hanno mai guidata nelle decisioni cruciali della sua vita? «No. Non vengono a comando. Spesso sono futili. E divertenti». Ad esempio? «Amo il bel, ehoil, che finora ha perso una sola partita, a Ho deiLiverpool. Su una punizione ...