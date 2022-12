Basket | Serie A 2022-2023 | Pesaro sorprende Varese ed è quarta Ok Milano | Verona espugna Treviso

Leggi su oasport

(Di domenica 11 dicembre 2022) Pomeriggio di livello per laA in relazione alla decima giornata. In tre palasport storici, il Mediolanum Forum, la Vitifrigo Arena e il PalaVerde, vanno in scena partite dai numerosissimi significati. Andiamo a scoprirne l’andamento, ondivago sia nei risultati che nella spettacolarità. EA7 EMPORIO ARMANI-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 81-63Non c’è il vero e proprio ritorno da ex di Cinciarini, perché l’ex capitano diè infortunato. L’equilibrio nel primo quarto c’è, con Anim e Olisevicius che qualche soluzione la trovano. Luwawu-Cabarrot è in forma e si vede, dando il +5 all’Olimpia e poi collaborando con Ricci e Tonut per il 21-13 dopo 10?. L’EA7 può gestire abbastanza tranquillamente, ma non scappa perché Olisevicius si rivela un problema per gli uomini di Messina. All’esordio in panchina Sakota decide di gettare nella ...