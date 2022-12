Basket femminile | Serie A1 | vittorie esterne di Sesto San Giovanni e San Martino di Lupari

(Di domenica 11 dicembre 2022) Sono due gli anticipi dell’undicesima giornata dellaA1 die sono anche due lediSane Sandi, che espugnano rispettivamente il campo di SanValdarno e Faenza. L’AllianzSansi conferma in scia delle prime con il successo in Toscana per 71-62. Una partita che ha visto le lombarde quasi sempre in controllo, nonostante una SanValdarno trascinata dai 27 punti Garrick. Mentre perottima prova di Tinara Nicole Moore, che ha messo a referto una doppia doppia da 21 punti e 11 rimbalzi. Colpo esterno anche per Sandi ...

RomaToday

2022 - 2023 Serie A2Girone Sud Tabellino partita Stella Azzurra - Vigarano Squadra in casa Stella Azzurra Squadra avversaria Vigarano La E - Gap Stella Azzurra Roma torna all'Arena ...Netta vittoria esterna per la Team 79 Piazza Armerina nel campionato di serie Cdi. Le cestiste armerina hanno espugnato il parquet del Cefalù per 37 " 82 Visite: 9 Serie A2 Basket femminile, vittoria con record per la E-Gap Stella Azzurra Roma Ultimi tre turni per la Serie A1 Femminile e ultimi movimenti possibili in classifica in ottica Final Eight di Coppa Italia. Non ha di questi problemi il Famila Schio che, se dovesse vincere domani co ...Importante impegnostasera per le rosanere in Veneto, attese dalla Posaclima Ponzano (TV) in un match che sarebbe importante portare a casa per lasciare indietro la squadra di ...