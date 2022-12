Autocontrollo | distacco e concretezza per chi ha il pianeta dell' amore in Capricorno

Leggi su iodonna

(Di domenica 11 dicembre 2022) È austera, non c’è dubbio. Essenziale e ostinata. Sembra snob, ma è il portamento rigido che la rende distaccata. Da quando è nata dà del lei a chiunque. Persino alle apine che girano sulla sua culla. Anche Mercurio è tenuto a debita distanza. La Costellazione del, da “Uranometria” (1603) di Johann Bayer (foto Getty Images) Leggi anche › I segni zodiacali e l’arte di mentire › Se Venere è in Pesci Chi nasce con questa Venere sa il fatto suo, non cede mai a sciocchi sentimentalismi. Non bleffa, non svende sentimenti. Non lo fa per il semplice fatto che “ti amo” è parola preziosa, materia rara da custodire. E viene proferito solo nei tempi lunghia riflessione, ...