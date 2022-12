Atr di nuovo nel mirino dei cinesi

Leggi su ildenaro

(Di domenica 11 dicembre 2022) Esulta la Leonardo di Pomigliano ma facciamo attenzione, perché non è la prima volta che una grande commessa fa riprendere alla grande la stessa azienda e poi si ricade nel nulla, sotto l’egida di chiusure commerciali. Anni addietro Di Maio venne a Pomigliano ad annnnciare l’investimento di un miliardo e mezzo per la ristrutturazione dei vetusti padiglioni centrali ove si allestisce il velivolo Atr, nelle sue varie sezioni, padiglione per padiglione in vista di un grande progetto con la Cina interessata al nostro velivolo da sempre . Era la manna in un deserto che riguardava una crisi di settore per mancati rinnovamenti strutturali che si portava avanti da anni e che nessuno aveva voluto cambiare. Poi il nulla . Ora la Cina come evidenzia anche l’articolo sul Mattino, sembra essere davvero vicina per l’Atr, il velivolo prodotto (ormai da 40 anni) dal consorzio italo-francese che fa ...