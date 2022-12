Atletica | Yeman Crippa quarto agli Europei di cross | “Ero convinto della medaglia | altri più in condizione”

(Di domenica 11 dicembre 2022)si è dovuto accontentare delposto2022 di, andati in scena al Parco La Mandria di Venaria Reale (in provincia di Torino). Il Campione d’Europa dei 10.000 metri si era presentato con ambizioni da meda a questa rassegna continentale riservata alla corsa campestre, desideroso di salire nuovamente sul podio dopo l’argento conquistato tre anni fa a Lisbona. Il trentino, dopo il tentativo iniziale di fare selezione e mettere in difficoltà Jakob Ingebrigtsen (poi dominatore), ha pagato pagato il forcing inatteso operato dal britannico Emile Cairess nelgiro e si è staccato dal terzetto di testa (Cairess, Ingebrigtsen e il belga Isaac Kimeli). A quel punto si è dovuto accontentare del piazzamento ai piedi del ...

Il piano - gara è sostanzialmente rispettato:Crippa non aspetta nessuno, si mette in testa a tirare nel primo giro 'lungo' (da 1430 metri) mentre il norvegese Ingebrigtsen si tiene nascosto, ...... Federica Del Buono, Yassin Bouih e Gaia Sabbatini, due secondi posti a squadre (con gli uomini senior e con le stesse donne under 23) e la parziale delusione per l'attesoCrippa, quarto a 2" ...Yeman a soli due secondi da podio, regna Jakob Ingebrigtsen. Italia sul podio per team con Chiappinelli ottavo e Osama Zoghlami tredicesimo. Doppietta Norvegia, Grovdal fa il bis tra le donne La legge ...ROMA, 11 DIC - Jakob Ingebrigtsen ha vinto la gara senior agli Europei di cross, in corso nel parco della Venaria Reale. Il campione norvegese ha preceduto il britannico Cairess ed il belga Kimeli. Qu ...