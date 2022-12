Atletica | Karoline Groevdal vince gli Europei di cross Klosterhalfen si arrende nel finale | italiane attardate

(Di domenica 11 dicembre 2022)Bjerkeliha vinto gli2022 di. La norvegese si è imposta nella gara femminile al Parco La Mandria di Venaria Reale (in provincia di Torino), riuscendo così a difendere il titolo conquistato lo scorso anno tra le seniores a Dublino. Già bronzo aglisui 10.000 metri (nel 2016) e sui 3000 siepi (nel 2018), la 32enne è salita sul podio continentale per la settima volta in carriera (oltre ai due titoli vanno ricordati l’argento nel 2019 e quattro bronzi nella massima categoria).ha tenuto a bada i tentativi della tedesca Konstanze, ha iniziato ad alzare il ritmo sulla salitae poi ha operato l’attacco risolutore negli ultimi duecento metri, lungo la discesa che ...

