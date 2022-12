Atletica | Europei cross Storico oro per staffetta azzurra mista

Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie, Battocletti di nuovo regina ...Per l'Italia titolo europeo nella 4x1,5 km ROMA - Primo, storico, oro azzurro nella staffetta mista aglidi cross. Con quattro frazioni magiche, di fronte a tanto pubblico al Parco La Mandria di Venaria Reale (Torino), Pietro Arese, Federica Del Buono, Yassin Bouih e Gaia Sabbatini regalano all'...L’Italia ha vinto la medaglia d’oro agli Europei di cross in corso a Torino, precedendo la Spagna e la Francia. Si tratta del primo storico oro azzurro nella staffetta mista agli Europei di questa ...La reginetta azzurra è imprendibile agli Europei di cross di Piemonte 2022: medaglia d’oro con un attacco secco, deciso, nell’ultimo dei quattro giri, un’azione che lascia sul posto la britannica ...