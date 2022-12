Ascolti tv sabato 10 dicembre | Inghilterra-Francia | Grande Fratello Vip | Le parole

(Di domenica 11 dicembre 2022)tv10: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,102022? Su Rai 1 è andata in onda la partita valida per i quarti di finale dei Mondiali Qatar 2022. Su Rai 2 Blue Bloods. Su Rai 3 Le. Su Rete 4 Il ragazzo della porta accanto. Su Canale 5 ilVip. Su Italia 1 Pets – Vita da animali. Ma chi ha totalizzato i maggioritv102022? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.tv102022, ...

MAM-e

...Cecchi Paone tra le pagine della sua rubrica su NuovoTv ha tuonato contro lo show delsera ...volutamente trash poiché i produttori televisivi sono convinti che sia l'unico modo per fare...Lo spettacolo dei Mondiali va in scena neldi Raiuno con gli ultimi due quarti di finale nel palinsesto della rete ammiraglia della tv di Stato. S'inizia alle 16 con Marocco - Portogallo raccontata da Dario Di Gennaro e Andrea ... Ascolti tv ieri sabato 10 dicembre 2022: Dati Auditel di share Sabato 10 dicembre Autunno Musicale propone un “break ... Terremoto a Ballando: scoppia la coppia Boom di ascolti per Ballando con le Stelle, il talent di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Lo scrive ...Vita da animali, Il genio della truffa, Nessuno mi può giudicare, La giusta causa, Mister Link. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Mondiali 2022: Inghilterra-Francia, Blue Bloods, Sei pezzi fac ...