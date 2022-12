Ascolti tv | la sfida tra il Gf Vip e i Mondiali | com' è andata

La7, Lingo La Prima: 164.000 spettatori (1.1%) e Lingo Parole in Gioco 225.000 spettatori ...tv, come funziona l'Auditel. Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie ...La battaglia del lavoro dignitoso deve diventare lafondamentale. Serve un partito che, rispetti e sostenga il sindacato. Nel reciproco rispetto delle autonomie, senza dare né prendere ...Tutti i dati auditel della serata di sabato 10 dicembre. Chi ha vinto la sfida fra il Gf Vip e il big match Inghilterra - FranciaI dati Auditel di venerdì 9 dicembre: i mondiali di calcio in Qatar continuano a dominare la scena con la sfida tra Olanda e Argentina ...