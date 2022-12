Ascolti Tv 10 dicembre | Francia-Inghilterra 9 | 6 mln e 45% e Marocco-Portogallo 6 | 5 mln e 45 | 2% record Il “Circolo” vola ma i Vipponi tengono botta

(Di domenica 11 dicembre 2022)al top. Su Rai1 peril secondo tempo a 9,891 milioni e il 46%, il primo tempo a 9,267 milioni di spettatori e il 43,8%. Al pomeriggio6,565 milioni e 45,17%. RaiSport 6,217 milioni e 31,3% I Mondiali di calcio dal Qatar in ballo con i Quarti di Finale fino alle 22.00, stavolta senza tempi supplementari e rigori ma con una fortissima carica di pathos comunque compresa nello spettacolo, sabato 10. Le altre proposte? Lato Vale Mazzini, su Rai2 sono andati ancora in onda i telefilm, mentre su Rai3 è tornato il teatro di Mattia Torre con Sei pezzi facili. Lato Cologno, invece, Canale 5 ha proposto una puntata del sabato de il Grande Fratetlo Vip, Italia 1 ha trasmesso Pets-Vite da animali, mentre Rete 4 ha proposto il torrido Il ...

TV " Nella prima serata di ieri, sabato 102022, il Grande Fratello Vip è andato in onda con la sua ventunesima puntata trasmessa in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset ...tv di sabato 102022 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " Inghilterra - Francia " contro " Grande Fratello Vip ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera, ...12): prevede il diritto dei bambini ad essere ascoltati in tutti i processi decisionali che ... di garantire la massima protezione e cura per tutti i minorenni. Dall’11 dicembre 1946, anni di lavoro, ...Appuntamento finale con la rassegna SOLO PER LELIO (Cantieri Culturali Alla Zisa - Sala Perriera), un weekend denso di eventi con concerti, danza video ...