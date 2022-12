ASCOLTI TV 10 DICEMBRE 2022 | INGHILTERRA-FRANCIA | GFVIP | DAYTIME TRA IL MAROCCO | VERISSIMO E ITALIA SÌ

Altri mondi, tanta gente sul palco, cuore in mano. Dal 26al 1° gennaio Tosca sarà all'Auditorium di Roma con il suo personalissimo circo musicale ...talent show dove contano solo gli'....trash poiché i produttori televisivi sono convinti che sia l'unico modo per farein prima ... La prossima puntata dello show, invece, andrà in onda sabato 1712): prevede il diritto dei bambini ad essere ascoltati in tutti i processi decisionali che ... di garantire la massima protezione e cura per tutti i minorenni. Dall’11 dicembre 1946, anni di lavoro, ...Sabato 10 dicembre Autunno Musicale propone un “break” dedicato ... Terremoto a Ballando: scoppia la coppia Boom di ascolti per Ballando con le Stelle, il talent di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.