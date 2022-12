Arretrati stipendio | spettano anche a chi ha lavorato con contratto covid? VIDEO

Il testo dell'accordo economico GliGliriguardano il periodo 01/01/2019 - /31/12/2021. Quando saranno liquidati Glinon saranno liquidati sul cedolino di dicembre, ma ...... alcuni impianti fermi e molti creditori che devono ricevere i pagamenti. In tutto questo ... quindi con un'importante diminuzione dello(si stima che siano circa 2.500 ). Raffica di ...Da Palermo è in arrivo un milione di euro per il Consorzio di Bonifica della Provincia di Ragusa. Ne da notizia il deputato regionale della DC, Ignazio Abbate. “Con l’approvazione della variazione di ...Chi negli anni dal 2019-21 ha sempre fatto 24 ore nella secondaria (e non 18) gli arretrati vengono calcolati su 24 ore Si tratta di una delle domande poste nel corso del Question time su Os Tv del 9 ...