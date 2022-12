Argentina | prosegue il recupero di Di Maria

Leggi su calcionews24

(Di domenica 11 dicembre 2022) Le condizioni di Angel Di, esterno d’attacco dell’e della Juventus, per il Mondiale 2022 in Qatar Arrivano importanti novità sulle condizioni di Angel Di. Secondo quanto riportato da Olé, l’esterno della Juventus ha partecipato regolarmente alla seduta odierna della sua Nazionale, anche se ad un’intensità minore rispetto a quella dei compagni. Di, che nei quarti di finale contro l’Olanda ha giocato solo 9 minuti, è comunque pienamente recuperato sia per la semifinale del Mondiale contro la Croazia che per l’eventuale finale. L'articolo proviene da Calcio News 24.