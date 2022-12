Argentina-Croazia | probabili formazioni | pronostico e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 11 dicembre 2022) Martedi 13 dicembre 2022, alle ore 20, presso lo stadio Iconico di Lusail, si giocherà, prima delle due semifinali dei Mondiali in Qatar. I sudamericani puntano a conquista un titolo che manca da oltre trent’anni, mentre croati vuole ancora sorprendere come nella passata edizione quando centro’ una storica finale.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? L’Albiceleste si presenta a questo importantissimo appuntamento avendo eliminato agli ottavi l’Australia per 2-1, per poi avere ragione dell’Olanda ai quarti dopo i calci di rigore. Particolarmente sofferto è stato il match con gli orange nel quale, dopo essere andati in vantaggio di due reti, si sono fatti rimontare sul finale trascinando la contesa ai tiri dal dischetto. Pressapoco identico il cammino dei croati nella fase ad ...