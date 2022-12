Antonella Fiordelisi | com’era prima dei ritocchini? Cambiamento abissale

(Di domenica 11 dicembre 2022) Protagonista assoluta del GF Vip 7,è una delle concorrenti più belle della casa: hai mai vistodeiestetici? Ilè incredibile. Sportiva dall’animo… Questo articolo è stato pubblicato per lavolta da Mary Ingrosso su BlogLive.it.

Fanpage.it

...8% di share 20puntata: 2.892.000 telespettatori pari al 22,92% di share 21puntata: 2.482.000 telespettatori pari al 20,73% di share Il cast completo Alberto De PisisAntonino ...e la frecciatina a Oriana Marzoli L'influencer campana continua a rendersi protagonista grazie ad alcune liti piuttosto importanti e, in questa diretta, si scontra con Oriana ... La madre di Edoardo Donnamaria incontra Antonella Fiordelisi: É un pò matta, mi assomiglia Al Fratello Vip va in scena uno strano momento che vede protagonisti Edoardo Donnamaria e Oriana Marzoli, dopo il pesante litigio tra quest’ultima e Antonella Fiordelisi. In poche parole, il ...Dopo giorni di freddezza e frecciatine, scoppia infine una dura lite tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli ...