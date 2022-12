(Di domenica 11 dicembre 2022)per laa rischio. L'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha raccomandato in una nota di revocare l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali contenenti il principio ...

ilmessaggero.it

... le reazioni allergiche Il comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (PRAC) ha avvertito che alcune persone potrebbero avere una reazione allergica dopo aver assunto alcuni...... prendendo in considerazione alternative terapeutiche appropriate (qui avevamo riportato l'... L'Aifa precisa ancora che spesso contengono folcodina, soluzioni orali e capsule con vari ... Allarme sciroppi per la tosse, ritirati dal mercato. Ema: «Pericolo di gravi reazioni allergiche» Sciroppi per la tosse a rischio. L'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha raccomandato in una nota di revocare l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali contenenti il principio ...Segnali di allarme, nel Regno Unito, per l'esito letale di alcuni casi acuti fra i bambini di infezioni da streptococco di gruppo A. Sei bambini di età inferiore ai 10 anni, tutti ...