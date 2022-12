Allarme influenza in Italia | la situazione

Leggi su tvzap

(Di domenica 11 dicembre 2022) I casi settimanali d’instanno aumentando vertiginosamente. Nel 2022 si stanno registrando numeri record, come non si vedevano da più di un decennio. Mentre glini si preoccupano per la cosiddettaaustraliana, quella stagionale segna sempre più contagiati. Secondo l’ultimo rapporto della sorveglianza InfluNet dell’Istituto superiore di sanità (Iss), si stima che quasi un milione dini abbia avuto l’, solo negli ultimi sette giorni. A soffrire maggiormente della diffusione del virusle i bambini. In alcune regioni laè grave.: i casi settimanali sono in aumento La settimana dal 28 novembre al 4 dicembre 2022 ha visto continuare ...