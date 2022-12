Alla Francia bastano sempre poche fiammate

Leggi su ultimouomo

(Di domenica 11 dicembre 2022) Qatar 2022 si porta dietro questioni problematiche. In questo articolo abbiamo raccolto inchieste e report che riguardano le morti e le sofferenze ad esso connesse. Nonostante il blasone,-Inghilterra non rappresenta un classico del calcio mondiale. Sino al quarto di finale allo stadio Al Bayt, le due squadre si erano incontrate solo due volte agli Europei e due volte ai Mondiali e mai in uno scontro secco a eliminazione diretta. L’ultimo precedente in Coppa del Modo risaliva al girone eliminatorio in Spagna nel 1982. All’epoca, in un assolato pomeriggio di giugno al San Mames di Bilbao, l’Inghilterra aveva battuto laper 3-1 con una doppietta di Bryan Robson e il gol di Paul Mariner, centravanti dell’Ipswich Town vincitore della Coppa UEFA 1981. Lagiungerà a un passo dfinale, perdendo la ...