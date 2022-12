Alfa Romeo “Matta” | l’unico fuoristrada dal Cuore Sportivo

Paura, questa sera, lungo la Strada Statale 19 in località Fonti a Sala Consilina , dove un'auto (156) si è improvvisamente ribaltata lungo la carreggiata, forse per evitare un altro veicolo. I soccorsi Alla guida della vettura c'era un ragazzo di Padula, che è stato prontamente ...Sarà assolutamente italiano - ha detto in una intervista alla rivista Car - ma assolutamente riferito alla storia dell'. Nessuna incertezza invece sul fatto che la nuovaavrà sia il ...Viaggio nella storica casa campana di Alfa Romeo, fabbrica ex Fiat protagonista di dure battaglie e tante trasformazioni. Gli operai: "Che dobbiamo fareLa delegazione della Regione Campania del Club Alfa Romeo Duetto ha organizzato per domani, domenica 11 dicembre 2022, il pranzo di Natale che quest’anno si svolgerà ...