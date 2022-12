(Di domenica 11 dicembre 2022) È di tre morti, di 33, 29 e 15 anni, e 2il bilancio di unavvenuto intorno alle 4 di notte lungo la strada provinciale 244, alle porte di. Come reso noto dal 118 i due...

Gazzetta del Sud

Rfi, infatti, in una breve nota informa che sulla linea- San Giuseppe di Cairo il traffico è sospeso tra il capoluogo di provincia piemontese e Acqui Terme per il danneggiamento dell'......2021 dopo un anno di continue segnalazioni da parte dei genitori che lamentavano un... Adi genitori hanno organizzato uno sciopero della mensa prelevando i bambini da scuola alle ... Alessandria, drammatico incidente notturno: muoiono tre persone. Due i feriti È di tre morti, di 33, 29 e 15 anni, e 2 feriti il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 4 di notte lungo la strada provinciale 244, alle porte di Alessandria. Come reso noto dal 118 i due ...NUOVA RASSEGNA - Da venerdì 9 a domenica 11 dicembre, al teatro Ambra (viale Brigata Ravenna 8) di Alessandria, c’è l’ Ale Sound Festival. Il festival ‘ Dal Blues al Rhythm’n’Blues ’ nasce con l’inten ...