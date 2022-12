Alessandria | arrestato dopo lo schianto mortale | chi c' era alla guida Spunta un terribile sospetto

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 11 dicembre 2022) È statoil 22ennedell'auto finita fuori stradaesser fuggita a un controllo dei carabinieri in provincia di. Il giovane è risultato positivo all'alcol test per un valore di poco superiore al consentito. Nell'auto, omologata per sette, erano con lui altre sei persone, tre delle quali decedute nell'incidente e altre due ricoverate in codice rosso. I tre deceduti avevano 15, 21 e 23 anni. Intanto sulla linea- San Giuseppe di Cairo, il traffico ferroviario è stato sospeso trae Acqui Terme per il danneggiamento del passaggio a livello in conseguenza dell'incidente. Il 22enne è di nazionalità italiana ma di origini magrebine, e seppure non vi siano certezze a livello investigativo, il gruppo potrebbe aver ...