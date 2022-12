Alberto Tomba | che fine ha fatto lo sciatore più famoso in Italia negli anni ’90?

Eurosport IT

Su questa pista gli appassionati di tutto il mondo hanno potuto emozionarsi grazie alle imprese die di altri campioni dello ...È questa la vita che sognavo da bambino - dal 6 dicembre Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e: il racconto di queste tre vite straordinarie è al centro di un bellissimo spettacolo ... "Messi è l'Alberto Tomba del calcio" il paragone inatteso del ct della Polonia Michniewicz su Leo Marco Odermatt vince per dispersione a Val d'Isere. Decimo podio di fila in gigante come solo altri cinque nella storia e 6 su 6 in stagione.Tanto per cambiare Marco Odermatt ha chiuso davanti a tutti una prova di Coppa del Mondo di gigante. A Val d’Isere si impone dominando dal primo all’ultimo metro, distruggendo la concorrenza e ha otte ...