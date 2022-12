Al Hilm | il nuovo pallone per la fase finale dei Mondiali del Qatar

(Di domenica 11 dicembre 2022) Lo spettacolo deidel2022 non è ancora terminato. La rassegna iridata è entrata nellaclou e dopo due giorni di pausa, le squadre si sfideranno per le semifinali. In occasione dellala FIFA ha annunciato che le ultime quattro partite della Coppa del Mondo si giocheranno con undiverso. Il marchio che lo vende ha presentato Al, che verrà utilizzato nelle semifinali e nelladel torneo. Ilsostituisce Al Rihla, il precedenteutilizzato durante la rassegna iridata. Alin arabo significa “il sogno”. “Ilpresenta gli ultimi progressi nel design dele la stessa ...

Il Post

Ilpallone si chiama 'AL', che in arabo significa 'Il sogno' e prenderà il posto di 'Al Rihla' Proprio come Al Rihla, Alpresenta la tecnologia 'Connected Ball', che si è dimostrata ...protagonista pronto a fare il suo esordio negli ultimissimi atti del Mondiale 2022 in Qatar . ... Si chiama " Al", che in arabo significa "Il sogno", e prende il posto di " Al Rihla " (in ... I migliori film del 2022 secondo il New York Times Nasce il “Verdi Gala”, concerto lirico con arie e duetti fra i più celebri tratti dalle opere più famose di Giuseppe Verdi, in programma domenica 18 dicem ...Ai Mondiali del Qatar 2022 spunta un nuovo pallone: fantasia e tecnologia nuove per la fase finale della rassegna iridata ...