Aggiornato il piano delle opere pubbliche - Cronaca - lanazione.it

LA NAZIONE

Con le nuove risorse del Pnrr: nuovo asilo al Cardino e opere di difesa idrogeologica a Medicina e ...... due nomi per la porta La traduzione è chiara: se non dovessero arrivare garanzie sulfisico, ... se vuoi essere sempresulle ultime notizie Aggiornato il piano delle opere pubbliche Il presidente di Adp, Antonio Vasile, ha spiegato agli esponenti di opposizione in Consiglio regionale come cambierà lo scalo di Brindisi ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...