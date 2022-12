Accostato al Napoli | infortunio shock per Broja | immagini impressionanti VIDEO

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 11 dicembre 2022) Mentre i Mondiali in Qatar stanno entrano nella loro fase finale, i club sono al lavoro per rimettersi in carreggiata e preparare la ripartenza in programma agli inizi di gennaio. Molte società hanno optato per dei mini-ritiri all’estero, per cercare di resettare e ricaricare le pile con aggiunta di varie amichevoli internazionali per ritrovare e ricreare il clima partita. Una di queste è stata proprio ilche, dopo essersi incontrati a Castelvolturno, sono partiti per Antalya dove, negli ultimi 10 giorni, Spalletti ed i suoi hanno potuto lavorare in tranquillità e serenità, disputando anche due amichevoli contro Antalyaspor e Crystal Palace, entrambe vinte abbastanza agevolmente.(Getty Images)A gennaio, però, non riparte solo il campionato, ma si riaprono anche le porte del calciomercato, in quella che è ...