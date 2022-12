A bordo della Sos Humanity ci sono persone con segni di percosse

Leggi su agi

(Di domenica 11 dicembre 2022) AGI - Alcuni dei 261 migranti soccorsi dalla nave di Sosche si sta dirigendo verso il porto di Bari presentanodi. Lo scrive la ong tedesca su Twitter. In the last few days, our crew again witnessed people seeking protection being forced into the water, brutally beaten on board (including a pregnant woman) or illegally taken back to #Libya. We demand an immediate end to the EU's support of the so-called Libyan Coast Guard! — SOS(international) (@sosen) December 10, 2022 "Negli ultimi giorni il nostro equipaggio ha nuovamente constatato nuovamente chein cerca di protezionestate costrette in acqua, brutalmente picchiate a(tra cui una donna incinta) o riportate illegalmente in ...