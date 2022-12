(Di domenica 11 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Gli usidi 18 app, il cosiddetto bonus Cultura per i 18enni, ammonterebbero, secondo quanto risulta da documenti in possesso dell'agenzia di stampa Italpress, a circa novedi. Si tratterebbe di un dato parziale, visto che altre indagini sono ancora in corso, e coperte da segreto istruttorio.Le truffe ai danni dello Stato si sarebbero consumate con la corresponsabilità di esercenti e 18enni. Al ministero della Cultura sono giunte peraltro anche segnalazione di diciottenni che hanno denunciato la spendita a loro insaputa di bonus loro assegnati. Non è raro invece il caso di commercianti che avrebbero comunicato al ministero della Cultura la vendita di libri, biglietti per il cinema e spettacoli teatrali, quando in realtà sarebbero stati venduti ai 18enni beni non contemplati nelle categorie ammesse ...

18 App, usi indebiti per 9 milioni di euro Qui News pisa ROMA (ITALPRESS) – Gli usi indebiti di 18 app, il cosiddetto bonus Cultura per i 18enni, ammonterebbero, secondo quanto risulta da documenti in ...Non solo l'editoria, dai musei ai teatri la 18App ha risollevato anche altri settori. Lo afferma Stefano Mauri, uno dei maggiori editori italiani. «È l'unico provvedimento sulla cultura che in 30 anni ...