Zuppa di Porro 10 dicembre 2022

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 10 dicembre 2022)di. La storia della corruzione del Qatar è fantastica. Ovviamente ancora si deve verificare tutto. Ma il riflesso condizionato dei giornali è tutto da leggere. Il migliore Travaglio: siccome dicono che hanno trovato 500mila euro cash a casa di Panzeri, spiega che serve il tetto al contante. Vabbè. Finalmente si abolisce il bonus cultura. Ma ahimè il Domani racconta per cosa si usano i 230 milioi risparmiati: follia. L’intervista al diciottenne di Rep: semplicemente patetica: questo governo non ha a cuore il nostro futuro. Li indottrinano da piccoli. Ferrara e la serie su Harry e Megan: l’more è mostruoso. La storia della filovia di Pescara bocciata dal Tar. Sblocco navale titola il Manifesto, e respongimenti in Slovenia titola la Rep. La Meloni ha l’influenza come un milione di concittadini ma è subito ...