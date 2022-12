X Factor | sono i Santi Francesi a vincere la sedicesima edizione del talent

(Di sabato 10 dicembre 2022) Come scrive Stefania Blasioli su Ansa.it, la serata si è aperta con i Meduza che, in occhiali scuri e abiti in paillette scintillanti, siesibiti di fronte agli oltre settemila spettatori, ...

La sedicesima edizione di Xè giunta al termine: ad aggiudicarsi la vittoriastati i Santi Francesi , seguiti da Beatrice Quinta e Linda . Hanno chiuso la classifica i Tropea . Ad alzare l'agognato trofeostati ...... altrimenti si chiamerebbero "aspettatori", mentre gli "antagonisti"per il professor Balasso ... sputazzando briciole di popcorn di fronte all'ennesima violazione dei diritti umani a X". ...L’ultima edizione di X Factor si è appena conclusa, i cantanti, vincitori compresi, avranno più o meno successo lo scopriremo ma c’è Francesca Michielin che fa un bilancio di questo suo debutto. Per l ...Sono Veronica, canto, e cerco di essere sempre in contatto con i miei gusti. Va bene ascoltare quello che ti dicono, ma farsene condizionare no, non va bene». Dopo il quinto posto in classifica alla ...