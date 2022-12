WWE | Sasha Banks sarà ospite di Bayley nel suo prossimo live stream di beneficenza

(Di sabato 10 dicembre 2022) All’inizio dell’anno,e Naomi hanno vinto i WWE Women’s Tag Team Championships a WrestleMania 38 sconfiggendo Zelina Vega e Carmella. Sfortunatamente, il loro regno non è durato a lungo: le due hanno abbandonato la compagnia durante una puntata di Raw a maggio. Le due star non erano soddisfatte della cattiva gestione delle loro carriere e della divisione femminile di tag team da parte della precedente dirigenza. L’d’onoreha recentemente annunciato chela terzadel suo. Ecco cosa ha detto di The Boss: “Sei la benvenuta! …. Perché il mio terzoche si unirà a me in diretta su IG il 14 dicembre per sostenere ...

2K22 è l'ultima generazione di wrestling, con un engine ridisegnato e nuovi controlli. Inutile dire che potrete rievocare le gesta di atleti come The Rock,Banks, Goldberg, "Stone Cold" ...Annunciata anche la presenza dell'exChampion Bobby Lashley, delle Women's Tag Team ChampionsBanks e Naomi, e dell'Intercontinental Champion Ricochet. I biglietti per le quattro tappe sono ...Questa settimana la Newsletter del Wrestling Observer riporta che ci sono voci che suggeriscono che Mercedes Varnado, nota ai fan del pro wrestling come Sasha Banks, potrebbe lottare contro Kairi per ...Sasha Banks is set to appear on the livestream of a friend and former tag team partner to raise money for charity.