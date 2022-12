(Di sabato 10 dicembre 2022) Settimana impegnativa per la Bloodline, in particolare per gliche hanno difeso i loro titoli di coppia sia a Raw che a SmackDown. Con Roman Reigns assente dagli show per un leggero problema fisico, a tenere alto l’onore della Bloodline ci hanno pensato Jimmy e Jey Uso accompagnati dae Solo Sikoa. Lunedì il trionfo contro Matt Riddle e Kevin Owens, stanotte ad affrontare gli Uso sono stati invece Sheamus e Butch. 510 and counting Il match titolato ha aperto la puntata di SmackDown, una sfida impegnativa per i samoani che hanno sofferto la brutalità degli avversari. In quasi 20 minuti di incontro Sheamus e Butch hanno messo in grande difficoltà gli Undisputed champions, arrivando in diverse occasioni a sfiorare la vittoria per pochi centesimi di secondo. In un finale concitato l’esperienza ha fatto la ...

Zona Wrestling

Roman Reigns si è dimostrato molto compiaciuto del suo gesto di fedeltà e i quattro della Bloodline hanno finalmente accettatoZayn all'interno della loro famiglia. Dove vedereSurvivor ......Zayn) si è dimostrato impassibile e sicuro di sè, avvertendo Logan Paul del grande errore commesso e di come il 5 novembre verrà messo in imbarazzo dinnanzi al mondo intero. Dove vedere... WWE: Sami Zayn ci mette lo zampino e gli Usos si confermano imbattibili Variety was the first outlet to break the news regarding the 16-time world champion after which WWE officially confirmed the same returning news during this week's Smackdown. That being said, the ...This week's episode of SmackDown featured the return of Kurt Angle and his milk truck during his birthday celebration.