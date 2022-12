Wilma De Angelis | chi è il compagno Angelo | “Ognuno ha la propria casa | ma pranziamo insieme”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 10 dicembre 2022)De, è legata da più di 26 anni alGianni, più giovane di lei di 10 anni. I due si sono conosciuti nel 1994, come ha raccontato la regina della tv enogastronomici su Telemontecarlo a “Il popolo veneto”: “Ho passato 18 anni bellissimi, ho lavorato tantissimo e poi sono tornata da Paolo Limiti a cantare. Nel frattempo con questo ritmo ero sola, perché tra un programma e l’altro non avevo tempo per fare niente. Poi nel 1994 ho conosciuto il mioGianni e nel 1995 ho smesso di fare cucina”. Prima di incontrare Gianni,Deè stata per quasi dieci anni l’amante del pianista di Little Tony: “Sapevano tutti della nostra storia e a me andava bene perché io non volevo sposarmi e non volevo un uomo che mi tarpasse le ali”, ha raccontato la cantante a ...