Weekend di riposo per l’Atalanta | la ripresa lunedì 12 Occhi su Demiral

Leggi su ecodibergamo

(Di sabato 10 dicembre 2022) Calcio In casa nerazzurra sono da valutare le condizioni del difensore turco, costretto a rinunciare al Trofeo Bortolotti per un’infiammazione al gino sinistro. Il danese Maehle atteso in gruppo all’inizio della prossima settimana.