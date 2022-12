Wanda Nara compie gli anni | l’outfit per la festa è da bollino rosso | “Una bomba”

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 10 dicembre 2022) Peroggi è un giorno importante. Lady Icardi infattiben 36 glie per l’occasione di certo non è rimasta a casa. La show girl in questi istanti sta festeggiando con i suoi figli in un locale a Buenos Aires. Per l’occasione ha scelto un look trasgressivo e provocante che di L'articolo proviene da KontroKultura.