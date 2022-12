Wall Street | la situazione è peggiore del previsto e si punta sui titoli-bunker

(Di sabato 10 dicembre 2022) Si potrebbe dire che laè grave ma non è seria. I report delle ultime settimane ma soprattutto degli ultimi giorni, dipingono unadell’economia americana ma anche dell’economia mondiale molto più pesante di quanto non apparisse alcune settimane fa. Le preoccupazioni sulla disoccupazione sono decisamente più forti del. trading prudente (I Love Trading)Infatti fino a qualche settimana fa si pensava che la fortissima inflazione non avrebbe colpito più di tanto l’occupazione degli Stati Uniti e nella zona euro. Invece proprio nelle ultime settimane è emerso che le proiezioni sull’occupazione sono decisamente più pessimistiche. Inoltre l’inflazione sempre più alta sta danneggiando l’economia molto più dele il problema è che le politiche ...

Milano Finanza

... ha urlato: 'Lei, signor ministro, è come Berlusconi.' L'arrivo a Berlino di Napolitano era stato preceduto da un lungo articolo delJournal, ampiamente ripreso dai media tedeschi, dovesi ...I timori sulla domanda sono più forti di quelli sull'offerta In questo momento storico, i trader sono concentrati sui timori di una recessione globale e le banche dihanno pubblicato ... The Street 9 Dicembre: le news da Wall Street A settembre di quest’anno, il vicepresidente responsabile degli approvvigionamenti in Apple, Tony Blevins è stato licenziato per avere fatto semplicemente una battuta in un video di un Tiktoker. Il Wa ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...