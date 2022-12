Volley | SuperLega | Verona batte Cisterna al tie-break | Keita scatenato Scaligeri al terzo posto!

Leggi su oasport

(Di sabato 10 dicembre 2022)ha sconfittoper 3-2 (25-13; 23-25; 20-25; 25-20; 15-13) nell’anticipo dell’undicesima giornata di, il massimo campionato italiano dimaschile. Glisi sono imposti in trasferta dopo essere stati sotto per 1-2 e, grazie al trionfo odierno ottenuto dopo un soffertissimo tie-, hanno portato a casa due punti preziosi grazie ai quali hanno scavalcato Trento in classifica generale. I ragazzi di coach Rado Stoytchev chiuderanno il girone d’andata in terza o in quarta posizione (saranno scavalcati da Civitanova se la Luberà Siena per 3-0 o 3-1).incappa nella quarta sconfitta consecutiva, ma incamera un punto cruciale in ottica qualificazione alla Coppa Italia (ma devono attendere i risultati di ...