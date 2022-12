Volley | Mondiale per Club 2022 Perugia non sbaglia un colpo | battuti 3-1 i detentori del titolo del Sada Cruzeiro

(Di sabato 10 dicembre 2022) La Sir Safety Susanon perde une, superando 3-1 i campioni del mondo in carica del, vince il girone e si conquista la semifinale di domani contro l’Itambè Minas, lasciando a Trento la patata bollente di dover affrontare Wallace e compagni. Partita non perfetta della squadra di Anastasi che ha commesso ben 30 errori al servizio ma alla fine, anche con qualche seconda linea in campo (chiamare seconda linea gente come Solè, Plotnytskyi o Herrera è quasi offensivo), riesce ad avere la meglio di un avversario solido. Bene tutti quelli che sono entrati, dall’inizio o in corsa: Plotnytskyi ha sostituito più che dignitosamente Leon, non al meglio, Solè che non si discute e Herrera, pur con qualche errore di troppo, ha fatto il suo mettendo a terra tanti palloni importanti. Non sempre ...

DOHA - Alla storia non mente quasi mai. Olanda - Argentina è garanzia di batticuore e nemmeno ...00 Lietkabelis - Cedevita Olimpija 104 - 98 Visualizza Eurocup- SERIE A1 FEMMINILE 20:...Trento - Minas 3 - 0 (25 - 21, 25 - 23, 25 - 18) Neldi Club che si gioca a Betim in Brasile Trento vince il proprio girone dominando anche l'Itambè Minas e aspetta di conoscere la avversaria che affronterà in semifinale, la perdente della ...Oggi in tv Perugia-Minas, semifinale del Mondiale per club 2022 di volley maschile: canale, orario e come vederla in diretta streaming ...Tutto pronto per Itas Trentino-Sada Cruzeiro, seconda semifinale del Mondiale per Club maschile 2022 di volley. I ragazzi di Lorenzetti hanno sconfitto l’Itambé Minas in tre set nell’ultima sfida ...