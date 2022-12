Volley femminile | Serie A | Bergamo espugna Chieri | Lanier e Frosini sugli scudi

(Di sabato 10 dicembre 2022)ha sconfittoper 3-1 (15-25; 25-21; 25-22; 25-21) nell’anticipo dell’undicesima giornata dellaA1 di. Le orobiche si sono imposte in trasferta e hanno rafforzato il sesto posto in classifica generale, portandosi a una sola lunghezza di distacco dalla compagine piemontese. Le padrone di casa hanno dominato il primo set, ma sono poi state le ospiti a fare la differenza e a ribaltare la contesa con grande caparbietà e in maniera decisamente incisiva. Prova sopra le righe da parte di Khalia(17 punti, 2 muri) e Giorgia(16, 3 muri), show di Bozana Butigan con 8 muri e 13 punti complessivi. Anon sono bastate Helena Cazaute e Francesca Villani (15 punti a testa), Brionne Butler (10) e Maja Storck ...

Lega Pallavolo Serie A Femminile

...30 Bergamo - Pinerolo 3 - 1 17:00 UYBA Busto Arsizio - Macerata 3 - 0 Visualizza Serie A1- SUPERLEGA 18:00 Monza - Modena 1 - 3 20:30 Piacenza - Latina 3 - 0 Visualizza SuperLega ...Bergamo batte Chieri fuori casa al quarto set, 25 - 15 21 - 25 22 - 25 21 - 25, nell'undicesima giornata di Serie A12022/2023. Seconda vittoria in fila per Bergamo che si avvicina proprio a Chieri in classifica salendo a 20 punti a - 1 dalla squadra appena battuta. Nella prossima giornata Chieri sarà ... 10a Giornata Andata 11-12-2022 – Serie A2 Femminile – RISULTATI e CLASSIFICA – Lega Pallavolo Serie A Femminile Incontro di assoluto “primo livello” atteso in casa della forte squadra della Lilliput Pallavolo che oltre ad essere la “testa di serie” di questo Girone è anche in prima posizione assoluta in ...Giovedì scorso (8 dicembre) presso il PalaSer di Santena (TO), si è giocata la terza edizione della Coppa Italia femminile di sitting volley. A contendersi il trofeo sono state le tre squadre: Dream V ...