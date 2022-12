Vogliono toglierlo alla Juve | uragano targato Premier

Dire

Per questo la scelta didopo 8 mesi agli occupabili. "Occupabili che potranno così morire ... "Una frenata che è un ennesimo regalo agli imprenditori che nonvincoli di sorta o soglie ...... in attesa di approvare una revisione, di concederlo per otto mesi nel 2023,maa coloro ... riduzione al 5% per prodotti prima infanzia, agevolazione giovani coppie cheacquistare la ... Il Governo vuole cancellare il bonus cultura ai 18enni È scontro tra Iva Zanicchi e Celentano sul reddito di cittadinanza. «Come tutti, ho un amore fortissimo per Celentano, lo amo come artista ma non è detto che ogni volta che lui predica io sia d'accord ...