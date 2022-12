Vino nelle scuole | società di alcologia a ministro | L’etanolo è droga che favorisce dipendenza

Leggi su ildenaro

(Di sabato 10 dicembre 2022) “Insegnare la cultura del? Chiediamo al signor, che è un collega, di far comprendere che la strada da percorrere è l’esatto contrario di ciò che è stato proposto”. Lo scrive in una lettera indirizzata aldella Salute professor Orazio Schillaci, il dottor Gianni Testino, presidente nazionaleitaliana di. “Una iniziativa in buona fede nel tentativo di promuovere l’economia del nostro Paese – ha detto Testino – ma laitaliana diin accordo con le istituzioni scientifiche internazionali e l’OMS avverte che tale possibilità percorre la strada contraria a quello che bisognerebbe fare per non danneggiare la salute pubblica.contenuto in tutte le ...