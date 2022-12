VIDEO Wanda compie gli anni e si prepara per la festa

Tuttosport

Nara festeggia con famiglia e amici il suo compleanno: eccola neipubblicati sui social mentre si prepara per andare alla sua ...Nara, infatti, ha scritto: "Un giorno mi sorprende e aggiunge, il giorno dopo mi delude e sottrae. Quando un po' di equilibrio". Poi la bomba, lanciando un- sondaggio ironico che ... Wanda Nara, il video lascia senza parole! This story contains major spoilers for Episodes 5 and 6 of “Riches” on Amazon Prime Video. Outside of Abby Ajayi’s “Riches” making headlines as one of the few — if not only — Nigerian-British/American ...Wanda Nara ed il sondaggio social: su Instagram una sorta di processo all'ex marito Mauro Icardi, dopo le voci di un ritorno di fiamma ...