VIDEO Portogallo-Marocco 0-1 | Mondiali calcio | highlights e sintesi I Leoni dell’Atlante nella storia e in semifinale!

Leggi su oasport

(Di sabato 10 dicembre 2022) E’ calato il sipario sul quarto di finale tradi questi2022 diin Qatar. All’Al Thumama Stadium di Doha un confronto appassionante in cui due formazioni dalle tradizioni molto diverse si sono confrontate: da un lato la formazione marocchina, per la prima voltasuain un quarto iridato; dall’altro i lusitani desiderosi di realizzare il sogno di laurearsi campioni del mondo per la prima volta nel proprio percorso. Prima di questo incontro il bilancio era di una vittoria per parte: vittoria dela Mexico 1986fase a gironi; successo portoghese per 1-0fase a gruppi deiin Russia di quattro anni fa. Come arrivano le due squadra? Il ...