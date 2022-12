VIDEO Marta Bassino trionfa nel gigante del Sestriere! Quarta Federica Brignone

(Di sabato 10 dicembre 2022) Entusiasmo e soddisfazione: i sentimenti sono questi nell’animo di. L’azzurra si è imposta neldi Sestriere, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2022-2023. Sulle nevi di casasi è imposta con 11 centesimi di vantaggio sulla svedese Sara Hector e di 0.40 sulla slovacca Petra Vlhova. Bravissimaa pennellare nell’ultimo tratto della pista, recuperando il tempo perso nelle altre sezioni della pista. Una gara tra le porte larghe molto difficile su un tracciato particolarmente probante per il fisico delle ragazze. Eccellenti anchee Asja Zenere, rispettivamentee undicesima. La campionessa valdostanza ha ritrovato la sua sciata, concludendo a 0.66 dall’altra azzurra, e ...

