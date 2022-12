Verstappen | Leclerc | Horner | Domenicali | parata di vip al Gala Fia F1 a Bologna

Rivedi i momenti salienti del Fia Prize Giving bolognese che ha celebrato e premiato i campioni del mondo del motorsport ...con pochi rimpianti: "Mi prendo questo secondo posto nel Mondiale". Dopo una prima parte di ... con la superiorità evidente die della Red Bull a fissare un limite che la Ferrari non ...pole per Verstappen, 2° Perez, poi Leclerc e Sainz 19 Nov Formula 1, Verstappen dopo la pole di Abu Dhabi: “Ho dato la scia a Perez” 19 Nov Formula 1, Verstappen chiude in bellezza ad Abu Dhabi.Al Fia 2022 Prize Giving - che negli anni scorsi si era tenuto a Parigi e a Montecarlo - erano presenti i primi tre dell’ultimo mondiale, ovvero Max Verstappen, Charles Leclerc e Sergio Perez: un ...