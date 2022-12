Verona | nome nuovo per l'attacco

Calciomercato, i gialloblu cercano rinforzi in attacco e l'ultimoper i veneti è quello di Sanabria del Torinonuovo per l'attacco dell'Hellas. Stando a quanto riportato dal quotidiano L'Arena nel mirino dei dirigenti gialloblu ci sarebbe il granata Antonio Sanabria. Gli altri nomi nel taccuino dei ......può vantare di essere già salito su importantissimi palcoscenici come quello dell' Arena di... Conosciuto con ildi Mr. Rain ha iniziato l'attività musicale nel 2011. Noto soprattutto per i ...Tragedia al Rally del Veneto, in corso nel veronese. Durante la seconda prova della gara riservata alle auto storiche, una Peugeot 205 è uscita di strada a Badia Calavena (Verona) e la navigatrice, Ba ...Calciomercato Verona, i gialloblu cercano rinforzi in attacco e l’ultimo nome per i veneti è quello di Sanabria del Torino Nome nuovo per l’attacco dell’Hellas Verona. Stando a quanto riportato dal qu ...